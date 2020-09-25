***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 28.08.2020 tarihli 2020-22 sayılı almış olduğu karar çerçevesinde10.07.2020 tarihli Genel Kurul toplantısında seçilen xxxxxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Nusret KOÇ 'un istifa etmesi nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nce önerilen xxxxxx TC. Kimlik Numaralı Sn. Bilal KARAKOÇ'un TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine,İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Bu karar neticesinde, Olağan Genel Kurul tescil ve ilan süresi beklenmiş olup, 22.09.2020 tarihinde tescil işlemi gerçekleşmiş,25.09.2020 tarihinde de Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876835BIST