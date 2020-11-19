***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesine % 100 oranında iştirak ettiği İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından, sermayesini temsil eden payların %50'sine sahip olduğu yeni kurulan Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ‘ne işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurul kararı ile yapılacak sermaye artışında sermaye koyma borcuna mahsuben, 1.200.000.- TL (Birmilyon ikiyüzbin Türk Lirası) sermaye avansı olarak ödenmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889310BIST