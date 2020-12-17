***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 21:16
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. ile DeFacto Parakende Ticaret A.Ş. arasında 17.12.2020 tarihinde Toptan Alış ve Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu sözleşmeye istinaden Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş. Defacto markalı outlet ürünlerin iç ve dış piyasada satış yetkilisi olmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893749
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7082
En Düşük
7,6981
18:059,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4689
En Düşük
9,4533
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7023
|7,7036
|% 0,01
|
|Euro
|9,4599
|9,4668
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|0,72
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|51,57
|51,57
|0,50
|