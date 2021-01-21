***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903773BIST