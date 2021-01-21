***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 22:58
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklıklarımızdan İstanbul Bujiteri Moda ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği Semark Tekstil ve Mağazacılık A.Ş., Fransız şirketi SARL BGEM şirketine 23.050 Euro (Yirmi Üç Bin Elli Euro) Defacto markalı ürünlerin satış işlemlerini tamamlamış olup bu satışla ilgili ihracat işlemlerini başlatmıştır. Aylık olarak 75.000 Euro (Yetmiş Beş Bin Euro) ürün ihracatı gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903773
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
0
En Düşük
0
18:057,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,3750
En Düşük
7,3627
18:058,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
8,9847
En Düşük
8,9647
18:05442,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,97
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3656
|7,3750
|% 0,10
|
|Euro
|8,9720
|8,9847
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0825
|10,1330
|% -0,12
|
|Frank
|8,2863
|8,3362
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-0,05
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,99
|55,99
|-0,09
|
Seans Raporu
18:05
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INTEM, TACTR, ESCOM, HURGZ, AYCES, SEKUR, VERTU, TGSAS, PKENT
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