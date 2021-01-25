***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 13:54
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %45 iştiraki olan MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin internet satış sitesi çalışmalarını tamamlamış olup ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışları başlatılacaktır.
İnternet sitesi adresi ''www.markamshop.com'' adresidir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904141
BIST
14:151.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.539
14:157,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0291
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
14:158,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0454
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9708
14:15442,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 442,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler14:13
|MAALT
|231,10
|2.533.318
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|ESEN
|26,86
|127.926.363
|% 9,99
|
|POLTK
|490,50
|10.199.072
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|AGYO
|4,25
|161.728.023
|% -9,38
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|12,00
|9.080.151
|% -6,76
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|KOZAL
|118,40
|1.024.489.865
|% 3,50
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|GARAN
|9,64
|689.762.953
|% -1,23
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|TSKB
|2,00
|619.039.269
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,56
|357.025.616
|% 5,41
|
|PETKM
|5,28
|1.156.499.016
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,49
|506.221.289
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|858.505.961
|% 8,67
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3765
|7,3796
|% -0,41
|
|Euro
|8,9727
|8,9781
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0839
|10,1345
|% -0,24
|
|Frank
|8,2968
|8,3468
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,34
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,89
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.973
|14,00
|
|Tam
|2.918
|2.991
|16,05
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|7,76
|
|Çeyrek
|707
|724
|3,88
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,48
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.19 ) 1, 647
-
14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, IHLGM, PETKM
-
14:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, TKURU, POLTK
-
14:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, KOZAL, KARSN
-
14:24GOLTS
Yüzde 7.14 oranında artışla 51.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 516 adet işlem