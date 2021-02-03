***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.02.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 02.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mine Tozlu SİNEREN, Ceyda AKAYDIN , Ferhan ARAL ve İbrahim İlhami KOÇ , bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüsnü Yüşa ÜNAY ile Bilal KARAKOÇ seçilmiş olup, bu çerçevedeYönetim Kurulu Başkanlığına: Mine Tozlu SİNERENYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ceyda AKAYDIN'ın seçilmelerine,İş bu karar kapsamında tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907351BIST