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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2021 22:05



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 03.02.2021 tarihli ve 2021/5 sayılı yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 02.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine,  Mine Tozlu SİNEREN, Ceyda AKAYDIN , Ferhan ARAL  ve İbrahim İlhami KOÇ , bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Hüsnü Yüşa ÜNAY ile Bilal KARAKOÇ   seçilmiş olup, bu çerçevede
 Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mine Tozlu SİNEREN  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ceyda AKAYDIN'ın seçilmelerine, 
  İş bu karar kapsamında tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifasına, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907351


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