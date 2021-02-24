***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut piyasa koşullarında gelişimini,karlılığını ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Ankara ‘da faaliyet gösteren ILAMUR KONAĞI HUZUREVİ YAŞLI BAKIMEVİ İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere ve şirket değerlemesi çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912439BIST