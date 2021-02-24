***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 20:09
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut piyasa koşullarında gelişimini,karlılığını ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Ankara ‘da faaliyet gösteren ILAMUR KONAĞI HUZUREVİ YAŞLI BAKIMEVİ İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere ve şirket değerlemesi çalışmalarına başlanmıştır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912439
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0627
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05414,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,01
|Açılış
|: 414,54
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1511
|7,1543
|% 0,69
|
|Euro
|8,6922
|8,6993
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0827
|10,1333
|% 0,83
|
|Frank
|7,8670
|7,9144
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9053
|1,9149
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-6,02
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|1,36
|