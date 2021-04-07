***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 10:59
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Adana Şubesi açılış işlemleri tamamlanmış olup, faaliyetlerine başlayacaktır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924129
BIST
11:141.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:148,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0386
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:149,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:14457,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,03
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MTRKS
|33,88
|72.605
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.479.860
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.699.832
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.994.635
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.683.718
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.683.354
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|290.007.753
|% -0,29
|
|JANTS
|853,10
|237.932.998
|% -4,00
|
|THYAO
|12,93
|214.397.909
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,92
|137.193.472
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|121.802.230
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|64.019.374
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,46
|346.444.387
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,48
|420.713.653
|% 4,18
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1623
|8,1668
|% 0,47
|
|Euro
|9,6902
|9,6992
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2577
|11,3142
|% 0,40
|
|Frank
|8,7578
|8,8106
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1751
|2,1860
|% 0,59
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-5,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|0,06
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28SEYKM
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 855 adet işlem
-
11:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 31 kaybederek (% -0.78 ) 1, 442
-
11:25XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 4, 728.00 milyon TL de
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem
-
11:25MEGAP
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 484, 711 adet işlem