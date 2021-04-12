***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020, 02.06.2020 ve 04.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2020, 02.06.2020 ve 04.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarına ilişkin olarak Düzce' de faaliyet gösteren RRM İNŞAAT ENERJİ HAYVANLIK LTD. ŞTİ ("RRM")'nin %49 hissesinin satın alınması ile ilgili olarak, RRM ve Şirketimiz arasında akdedilen hisse devri sözleşmesi, Şirketimiz tarafından Görer Ymm & Finansal Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan değerleme çalışması neticesinde, RRM'nin sözleşmede öngörülen şart ve vasıfları taşımadığı tespit edilmekle feshedilmiştir.Bununla ilgili RRM şirketine sermaye olarak verilen 150.000 TL.tutar Yönetim kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından faiziyle MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'ne 170.000 TL.olarak ödenmiş olup bu devir işlemi ile ilgili şirketimizin herhangi bir zararı bulunmamaktadır.RRM şirket yetkilileri ile ilgili gerekli hukuki işlemler şirketimiz MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mine Tozlu Sineren tarafından başlatılmıştır.Yönetim Kurulumuz tarafından bu alandaki faaliyetlerimize GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve bu şirketin Adana'da kurulan şubesi üzerinden devam ettirilme kararı alınmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926514BIST