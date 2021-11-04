***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 21:17
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.08.2021 tarih ve 2021/20 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, Şirketimizle Canada Inc. firmasıyla işbirliği yapılması amacıyla merkez adresi Abbey House, 25 Clarendon Road, Redhill RH 1QZ, England adresinde faaliyet gösteren Nectars Limited şirketi ile Consulting&Scouting Anlaşması imzalanmış olup Kendall+Kylie firması ile nihai bir sözleşme imzalanmasına kadar, SPK'nın II-15-1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 6'ıncı madde kapsamında söz konusu anlaşmanın kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Şirketimiz Marka Yatırım Holding ile Kendall+ Kylie markalarının yetkilisi Canada Inc. firması arasında Kendall+ Kylie markalı ürünlerinin şirketimizin Türkiye'de yetkilisi olacağı üretim ve distribütörlük anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalarda Canada Inc. Şirketi adına Kendall+Kylie markalı ürünlerinin şirketimize distribütörlüğünün, üretim ,dağıtım ve satım haklarının verilmesi hususları yer almaktadır. Canada Inc. Firması ile nihai anlaşma imzalanmış olması nedeniyle, SPK'nın II.15.1 sayılı tebliğinin 6'ıncı maddesi kapsamında işbu özel durum açıklaması yatırımcılarımıza duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974994
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0060
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0035
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
18:05566,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 7,41
|Açılış
|: 566,03
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,20
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6872
|9,6889
|% 0,06
|
|Euro
|11,2054
|11,2227
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,0222
|13,0875
|% -0,24
|
|Frank
|10,5718
|10,6355
|% -0,12
|
|Riyal
|2,5747
|2,5876
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|23,00
|
|Altın Gr.
|565
|566
|6,91
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,52
|0,09
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|2,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RALYH
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Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
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17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem