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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2021 17:03
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         09.04.2021 tarih ve 2021-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ihlamur Konağı A.Ş.'nin sermayesinin % 51'i değerleme raporundaki bedel üzerinden 6.748.001 TL'ye satın alınmış ve işlem KAP'ta kamuya duyurulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kalan %49'luk payı için 3.501.999 TL tutarında ödeme yapmıştır.Şirket satın alınması ile ilgili olarak yaptırılan Değerleme raporunda şirket değeri olarak 16.413.329 TL  belirlenmiştir.
Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının tamamı için ödenen toplam bedel 10.250.000,00 TL. dir.
Söz konusu ödenen bedel, son değerleme raporunda tespit edilen şirket değerinin % 37,55 iskonto edilmiş tutarıdır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976849


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DOBUR 93,00 20.640.420 % 9,99  
NUGYO 11,47 16.451.620 % 9,97  
CEOEM 9,63 137.901.882 % 9,93  
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Cumhuriyet 3.868 3.926 86,00  
Tam 3.846 3.945 90,50  
Yarım 1.859 1.908 43,78  
Çeyrek 932 954 21,89  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,33  
Gümüş Gr. 7,78 7,79 0,18  
B. Petrol 85,05 85,05 0,27  
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