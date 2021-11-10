***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 17:03
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.04.2021 tarih ve 2021-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Ihlamur Konağı A.Ş.'nin sermayesinin % 51'i değerleme raporundaki bedel üzerinden 6.748.001 TL'ye satın alınmış ve işlem KAP'ta kamuya duyurulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kalan %49'luk payı için 3.501.999 TL tutarında ödeme yapmıştır.Şirket satın alınması ile ilgili olarak yaptırılan Değerleme raporunda şirket değeri olarak 16.413.329 TL belirlenmiştir.
Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının tamamı için ödenen toplam bedel 10.250.000,00 TL. dir.
Söz konusu ödenen bedel, son değerleme raporunda tespit edilen şirket değerinin % 37,55 iskonto edilmiş tutarıdır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976849
BIST
17:111.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:119,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
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9,8767
En Düşük
9,7204
17:1111,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0660
|Açılış
|: 11,3600
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|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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11,4063
En Düşük
11,2653
17:11586,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 13,08
|Açılış
|: 586,30
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BANVT
|72,05
|18.633.475
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.451.620
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|137.901.882
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.976.822
|% 9,85
|
|SARKY
|16,89
|48.151.969
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,14
|31.759.862
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,88
|7.886.913
|% -6,59
|
|BASGZ
|19,13
|339.386.666
|% -6,50
|
|GARAN
|10,74
|3.004.375.048
|% 1,51
|
|PETKM
|7,27
|2.964.586.220
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,49
|1.687.529.154
|% 5,02
|
|THYAO
|18,23
|1.568.121.589
|% 0,39
|
|SISE
|9,54
|1.513.046.903
|% 2,69
|
|PETKM
|7,27
|2.964.586.220
|% 0,14
|
|GARAN
|10,74
|3.004.375.048
|% 1,51
|
|TSPOR
|6,49
|1.687.529.154
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,13
|728.166.399
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|487.890.589
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8213
|9,8252
|% 0,96
|
|Euro
|11,3536
|11,3598
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,2639
|13,3304
|% 0,85
|
|Frank
|10,7411
|10,8059
|% 0,98
|
|Riyal
|2,6161
|2,6292
|% 1,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|20,26
|
|Altın Gr.
|585
|585
|12,27
|
|Cumhuriyet
|3.868
|3.926
|86,00
|
|Tam
|3.846
|3.945
|90,50
|
|Yarım
|1.859
|1.908
|43,78
|
|Çeyrek
|932
|954
|21,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,18
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,27
|
Seans Raporu
17:11
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17:23TSPOR
Yüzde 5.18 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 922, 568 adet işlem
-
17:21TUREX
Yüzde 4.79 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 799, 769 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, TAVHL
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TUPRS, KOZAL
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 07 artarak (% 0.78 ) 1, 436