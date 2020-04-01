***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 29.899.358Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 NâmaB Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 8.909.358 42,65902 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 8.909.358,000 42,44572Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMA, ANIL AĞCAABAT, HAMDİYE RÜYA KÖSOĞLU ARZU ERTEN, ENGİN ÜSTÜNYOL, İBRAHİM ÖZDEMİR, SEMA YAZICI,YALÇIN YILMAZ, YUSUF IRMAK, RUYHAN DURALI, AHMET GÖKHAN KÖSEEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıklarınBedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışıhükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay almahaklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmışsermayesinin 20.990.000 TL' 29.899.358 TL'ye arttırılmasına ve arttırılmasıplanlanan 8.909.358 TL'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL,İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527 TL, Mustafa Söylemez'eolan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000 TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL,Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL, Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta19.500 TL, Ufuk Kodaman 234.000 TL, Siirt Baykan Jet Turizm Taşıma 10.000 TL,AhmetGökhan Köse 20.000 TL, Anıl Ağcaabat 80.000 TL, Arzu Erten 8.926 TL, Engin Üstünyol315.000 TL, Hamdiye Rüya Kösoğlu 10.000 TL,İbrahim Özdemir 260.100 TL,SemaYazıcı 170.000 TL,Yalçın Yılmaz 170.000 TL,Yusuf Irmak 50.000 TL,Rüyhan Duralı220.000 TL,Sait Karaağaç 174.605 TL,Ayfer Karaağaç 78.100 TL,İpek Kayar 54.000 TLolan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacakları karşılığında yukarıda adıgeçen kişilere tahsis edilmesine2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılmasıplanlanan 8.909.358 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamilineyazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 8.909.358 TL pay karşılığı 8.909.358TL nominal değerde olmasına3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinaltında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkinUygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarakbelirlenmesine,4- 8.909.358 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla(Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen )ihraç edilmesi planlanan 8.909.358 TLnominal değerin deki payların nihai tutarının ,Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıylayapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkatealınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,Katılanların Oy Çoğunluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833998BIST