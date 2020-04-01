***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 19:32
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 29.899.358
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 Nâma
B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 8.909.358 42,65902 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.990.000 8.909.358,000 42,44572
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMA, ANIL AĞCAABAT, HAMDİYE RÜYA KÖSOĞLU ARZU ERTEN, ENGİN ÜSTÜNYOL, İBRAHİM ÖZDEMİR, SEMA YAZICI,YALÇIN YILMAZ, YUSUF IRMAK, RUYHAN DURALI, AHMET GÖKHAN KÖSE
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin ‘'Halka açık ortaklıkların
Bedelli sermaye arttırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arz edilmeksizin satışı
hükümleri çerçevesinde , tahsisli satış şeklinde , mevcut ortakların yeni pay alma
haklarının tamamen kısıtlanarak , bedelli sermaye arttırımı suretiyle , Şirketimiz çıkarılmış
sermayesinin 20.990.000 TL' 29.899.358 TL'ye arttırılmasına ve arttırılması
planlanan 8.909.358 TL'yi temsil eden payların , Nazım Coşan'a olan 5.200.000 TL,
İsmail Yılmaz'a olan 500.000 TL, Burak Coşan'a olan 299.527 TL, Mustafa Söylemez'e
olan 20.000 TL, Ömer Tüzünoğlu'na olan 120.000 TL, Hayrettin Cansız'a 626.000 TL,
Atilla Alp'e olan 119.600 TL, Tolga Erol'a 60.000 TL, Tolga Göksel 90.000 TL, Vedat Usta
19.500 TL, Ufuk Kodaman 234.000 TL, Siirt Baykan Jet Turizm Taşıma 10.000 TL,Ahmet
Gökhan Köse 20.000 TL, Anıl Ağcaabat 80.000 TL, Arzu Erten 8.926 TL, Engin Üstünyol
315.000 TL, Hamdiye Rüya Kösoğlu 10.000 TL,İbrahim Özdemir 260.100 TL,Sema
Yazıcı 170.000 TL,Yalçın Yılmaz 170.000 TL,Yusuf Irmak 50.000 TL,Rüyhan Duralı
220.000 TL,Sait Karaağaç 174.605 TL,Ayfer Karaağaç 78.100 TL,İpek Kayar 54.000 TL
olan nakit borcun ödenmesini teminen , muaccel alacakları karşılığında yukarıda adı
geçen kişilere tahsis edilmesine
2- Karar tarihi itibariyle nominal 1,00 TL olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılması
planlanan 8.909.358 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubu hamiline
yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 8.909.358 TL pay karşılığı 8.909.358
TL nominal değerde olmasına
3- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerin
altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin
Uygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde , baz fiyattan yüksek olanın saptanarak
belirlenmesine,
4- 8.909.358 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla(Sermaye Avansı Hesabında Takip Edilen )
ihraç edilmesi planlanan 8.909.358 TLnominal değerin deki payların nihai tutarının ,
Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satış İşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla
yapılacak başvuru esnasında UUE hükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate
alınarak yeniden hesaplanarak belirlenmesine
5- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1,00 TL ‘den az olması durumunda her 1,00
TL nominal payın , 1 TL bedel ile yukarıda 1.maddede adı geçen kişilere satılmasına ,
6- Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvurulmasına,
Katılanların Oy Çoğunluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833998
BIST