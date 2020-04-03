***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Başvuru hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 29.899.358Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 NâmaB Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 8.909.358 42,65902 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 8.909.358,000 42,44572Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMA, ANIL AĞCAABAT, HAMDİYE RÜYA KÖSOĞLU ARZU ERTEN, ENGİN ÜSTÜNYOL, İBRAHİM ÖZDEMİR, SEMA YAZICI,YALÇIN YILMAZ, YUSUF IRMAK, RUYHAN DURALI, AHMET GÖKHAN KÖSEBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 03.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgli başvurusu 03.04.2020 tarihi itibariyle yapılmıştır.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834668BIST