***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYEARTIRIMI BAŞVURUSU SONUCU HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 29.899.358Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 NâmaB Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 8.909.358 42,65902 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 8.909.358,000 42,44572Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NAZIM COŞAN, BURAK COŞAN, MUSTAFA SÖYLEMEZ, İSMAİL YILMAZ, ÖMER TÜZÜNOĞLU, HAYRETTİN CANSIZ, ATİLLA ALP, TOLGA EROL, TOLGA GÖKSEL, VEDAT USTA , UFUK KODAMAN,SİİRT BAYKAN JET TURİZM TAŞIMA, ANIL AĞCAABAT, HAMDİYE RÜYA KÖSOĞLU ARZU ERTEN, ENGİN ÜSTÜNYOL, İBRAHİM ÖZDEMİR, SEMA YAZICI,YALÇIN YILMAZ, YUSUF IRMAK, RUYHAN DURALI, AHMET GÖKHAN KÖSEBildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Tarihi 03.04.2020SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimizin 03.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgli yapmış olduğu başvuruya ait hazırlanmış ihraç belgesi 15.05.2020 tarihinde tarafımıza bildirilen SPK'nın Sayı:29833736-105.01.01.01-E.5143 yazısıyla onaylanmamış olup,Kurul Karar Organı'nın 14.05.2020 tarih ve 30/633 sayılı toplantısında red sonucu olarak,1) Şirketimiz kamuya açıklanan en son tarihli 31.12.2019 tarihli yıllık finansal tablolarına ilişkin olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bağımsız denetim sonucu görüş vermekten kaçınılmış olması sebebiyle, Şirketimizin genel finansal durumu, sermaye artırımının kaynağı ve kullanım yerleri ile Şirketimizin mevcut çıkarılmış sermayesinin korunup korunmadığı hususunda tespitte bulunmaya ilişkin yeterli değerlendirme yapılmasının mevzuat çerçevesinde mümkün olmadığı,- Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Kurul onayına sunulan izahnamenin Kurulca onaylanabilmesi için, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olması gerektiği, olumsuz görüş içeren veya görüş vermekten kaçınılmış olan denetim raporunun bulunduğu finansal tabloların izahnamede yer alması halinde, izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olduğunun tespit edilememiş olması durumunun ortaya çıkacağı,- SPKn'nun 11 nci maddesi uyarınca, ihraç belgelerinin de izahnamenin onaylanmasına ilişkin SPKn'nun 6 ncı maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde onaylandığı, dolayısıyla ihraç belgesinde yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olduğunun tespiti halinde, ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanmasına karar verileceği,- İhraç belgesi onay başvurularının değerlendirilmesinde Kurula sunulan bilgi ve belgeler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu yoluyla kamuya açıklanan bilgi/belgelerin incelenip değerlendirildiği,- Gerek Şirketimizin dolaşımdaki paylarına, gerekse sermaye artırımı sonucu dolaşıma çıkacak yeni paylara ilişkin, yatırımcıların yatırım kararlarının, Şirketimizin performansını gösteren finansal tablolarına, özel durum açıklamalarına ve geleceğe yönelik beklentilere bağlı olduğu, ayrıca finansal tabloların bağımsız denetimi sonucu görüş vermekten kaçınılmış olması sebebiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 403/5 hükmü gereği Şirketimiz yönetim kurulunun, görüş yazısının Şirketimize teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağırması ve genel kurul tarafından yeni bir yönetim kurulunun seçilmesi, seçilen yeni yönetim kurulunun altı ay içinde, kanuna,esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlatması ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunması gerektiği, Kurul karar tarihi itibarıyla Şirketimiz yönetim kurulu tarafından TTK'nın 403/5 hükmü kapsamında yapılmış bir genel kurul daveti bulunmadığı, bu çerçevede Şirketimiz yönetim kurulunun TTK'nın 403/5 hükmünden kaynaklanan sorumluluğunun yerine getirmesi gerektiğihususları göz önünde bulundurularak, SPKn'nun yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin 1 inci maddesi ile ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin 11 inci maddesi uyarınca SPKn'nun 6 ncı maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirme kapsamında olumsuz karşılanmasına,2) TTK'nın 403/5 hükmünde öngörülen işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği hususunda Şirketimize bildirimde bulunulmasınakarar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845622BIST