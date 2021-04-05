***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU'NA TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI BAŞVURUSU HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.990.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 45.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFTY00027 104.950 0B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 20.885.050 24.010.000 114,96261 B Grubu, MARKA, TREIFTY00019 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.990.000 24.010.000,000 114,38780Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nazım Coşan, İsmail Yılmaz, Burak Coşan, Ömer Tüzünoğlu, Hayrettin Cansız, Atilla Alp, Tolga Erol, Tolga Göksel, Ufuk Kodaman,Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir, Sema Yazıcı, Yalçın Yılmaz, Yusuf Irmak, Rüyhan Duralı,Yaşar Kılıç, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli ,Ertan Kocatüfek, Tufan Başal,Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu,Mehmet Akbaş ve Abdullah Atakan KarataşBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 05.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında"Şirketimize konulan sermaye avansı tutarının, sermayeye ilavesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"ne ilişkin 7. Maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 TL nominal değerde 20.990.000 (YirmiMilyonDokuzYüzDoksanBin TürkLirası) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 24.010.000 TL (YirmiDörtMilyonOnBin TürkLirası) olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satıs¸ fiyatına go¨re hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payların, Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Nazım Coşan, İsmail Yılmaz, Burak Coşan, Ömer Tüzünoğlu, Hayrettin Cansız, Atilla Alp, Tolga Erol, Tolga Göksel, Ufuk Kodaman,Anıl Ağcaabat, Engin Üstünyol, İbrahim Özdemir, Sema Yazıcı, Yalçın Yılmaz, Yusuf Irmak, Rüyhan Duralı,Yaşar Kılıç, Sevim Erdem, Eyyüp Bağış, Faruk Gülşen, Yusuf Ayırkan, Muzaffer Ören, Gökhan Akyol, Erdal Yiğit, Seyit Kırmızıgül, Senem Denizaşan, Arif Vural, Serkan Özden, Yusuf Düzer, Veysel Malkoç, Vehbi Kıran, Sinan Dalli ,Ertan Kocatüfek, Tufan Başal,Hayriye Emekdaş,Fatma Ekşioğlu,Mehmet Akbaş ve Abdullah Atakan Karataş'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüneİş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923459BIST