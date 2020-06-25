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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2020 21:55
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özlem Nazlı Arıkan YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ 09.12.2019 05524888217 ozlem.arikan@markayatirim.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ,Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim Lisansları 214125, 902448, 902128,703343




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853002


BIST



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En Yüksek
114.975 En Düşük
113.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4914 8,5340 % 0,07  
Frank 7,2004 7,2437 % 0,01  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 2,35  
Altın Gr. 389 389 0,43  
Cumhuriyet 2.518 2.540 3,50  
Tam 2.592 2.606 5,50  
Yarım 1.259 1.275 2,70  
Çeyrek 630 638 1,30  
Gümüş.Ons 17,76 17,81 0,28  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,07  
B. Petrol 41,39 41,39 1,08  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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