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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2020 19:30
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİNE TOZLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı MT MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
FERHAN ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
İBRAHİM İLHAMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEYDA AKAYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BİLAL KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876835 Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİM KOMİTESİ ÜYE OLARAK
HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876838 Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİM KOMİTELERİ BAŞKAN OLARAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877108


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YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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Riyal 2,0728 2,0832 % 1,82  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 19,20  
Altın Gr. 472 472 13,25  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,66 23,70 0,79  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 0,29  
B. Petrol 43,02 43,02 0,61  
Seans Raporu 18:05
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