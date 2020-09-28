***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 19:30
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MİNE TOZLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı MT MARKA PROJE DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
FERHAN ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTUR
İBRAHİM İLHAMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil - - Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEYDA AKAYDIN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BİLAL KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876835 Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİM KOMİTESİ ÜYE OLARAK
HÜSNÜ YÜŞA ÜNAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876838 Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİM KOMİTELERİ BAŞKAN OLARAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877108
BIST
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.125
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|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
18:057,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1369
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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7,8569
En Düşük
7,6453
18:059,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1917
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,1493
En Düşük
8,8904
18:05471,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 13,16
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
472,11
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
|
|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7958
|% 1,80
|
|Euro
|9,0903
|9,0980
|% 2,14
|
|Sterlin
|9,9781
|10,0281
|% 2,53
|
|Frank
|8,3977
|8,4483
|% 2,25
|
|Riyal
|2,0728
|2,0832
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|19,20
|
|Altın Gr.
|472
|472
|13,25
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,29
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,61
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de