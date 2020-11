***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiENGARANTİ TURİZM SEYAHAT TEKSTİL GIDA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İNŞAAT, TURİZM, SEYAHAT, TEKSTİL, GIDA 2254000 22540 TRY 100 Bağlı OrtaklıkENDEĞER MEDYA YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL VE YÖNETİM HİZMETLERİ 760000 148960 TRY 98,03 Bağlı OrtaklıkDÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ DIŞ TİCARET A.Ş. PERAKENDE MAĞAZACILIK 17480000 699200 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİSTANBUL BİJUTERİ MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş. MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ & DİSTRİBÜTÖRLÜK 1290000 51600 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ET,SÜT,GIDA ÜRÜNLERİ 570000 12800 TRY 56,14 Bağlı OrtaklıkMARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. KOZMETİK ÜRÜNLERİ TOPTAN PAREKENDE SATIŞ 100000 45000 TRY 45 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890557BIST