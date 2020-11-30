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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2020 16:24



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ENGARANTİ TURİZM SEYAHAT TEKSTİL GIDA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İNŞAAT, TURİZM, SEYAHAT, TEKSTİL, GIDA 2254000 22540 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ENDEĞER MEDYA YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL VE YÖNETİM HİZMETLERİ 760000 148960 TRY 98,03 Bağlı Ortaklık
DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ DIŞ TİCARET A.Ş. PERAKENDE MAĞAZACILIK 17480000 699200 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İSTANBUL BİJUTERİ MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş. MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ & DİSTRİBÜTÖRLÜK 1290000 51600 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ET,SÜT,GIDA ÜRÜNLERİ 570000 12800 TRY 56,14 Bağlı Ortaklık
MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. KOZMETİK ÜRÜNLERİ TOPTAN PAREKENDE SATIŞ 100000 45000 TRY 45 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890557


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SELEC 12,54 188.050.880 % 10,00  
ARTI 6,05 266.636 % 10,00  
RODRG 18,72 14.486.234 % 9,99  
CRFSA 113,60 22.774.285 % 9,97  
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Frank 8,6005 8,6523 % -0,04  
Riyal 2,0750 2,0854 % -0,11  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -13,71  
Altın Gr. 444 444 -5,36  
Cumhuriyet 2.949 2.993 -47,00  
Tam 2.934 3.008 -49,39  
Yarım 1.418 1.455 -23,89  
Çeyrek 711 728 -11,95  
Gümüş.Ons 22,22 22,26 -0,44  
Gümüş Gr. 5,54 5,55 -0,15  
B. Petrol 48,02 48,02 -0,23  
Seans Raporu 17:41
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