***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2020 16:24
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ENGARANTİ TURİZM SEYAHAT TEKSTİL GIDA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, İNŞAAT, TURİZM, SEYAHAT, TEKSTİL, GIDA 2254000 22540 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ENDEĞER MEDYA YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL VE YÖNETİM HİZMETLERİ 760000 148960 TRY 98,03 Bağlı Ortaklık
DÜNYA MARKALARI TEKSTİL AKSESUAR İÇ DIŞ TİCARET A.Ş. PERAKENDE MAĞAZACILIK 17480000 699200 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İSTANBUL BİJUTERİ MODA ve TEKSTİL ÜRÜNLERİ A.Ş. MODA VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIŞ & DİSTRİBÜTÖRLÜK 1290000 51600 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ET,SÜT,GIDA ÜRÜNLERİ 570000 12800 TRY 56,14 Bağlı Ortaklık
MARKAM REDİST KOZMETİK PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. KOZMETİK ÜRÜNLERİ TOPTAN PAREKENDE SATIŞ 100000 45000 TRY 45 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890557
BIST
17:411.287
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -41,51
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.287
17:417,8133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:419,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:41444,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,93
|Açılış
|: 444,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EUKYO
|3,63
|5.279.287
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|188.050.880
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.486.234
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.774.285
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.847.853
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.114.090
|% -9,95
|
|YESIL
|69,60
|21.032.808
|% -9,90
|
|HLGYO
|3,11
|205.514.716
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|GARAN
|8,86
|2.186.335.673
|% -3,49
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|ECILC
|7,29
|1.140.616.751
|% 5,35
|
|THYAO
|11,50
|1.062.335.508
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,18
|2.254.311.949
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|1.656.604.637
|% 0,00
|
|TSKB
|2,23
|666.785.849
|% -7,47
|
|YKBNK
|2,87
|860.457.773
|% -4,01
|
|TEKTU
|2,01
|605.814.727
|% 1,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8065
|7,8133
|% -0,01
|
|Euro
|9,3670
|9,3771
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,3989
|10,4511
|% 0,40
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0750
|2,0854
|% -0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:52GOLTS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 27.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 438 adet işlem
-
17:50BEYAZ
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 310 adet işlem
-
17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 28 kaybederek (% -2.78 ) 1, 166
-
17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKNSA, BAYRK, SELEC, BASCM, MPARK, EUYO, SAFKR, RODRG, SNKRN, EUKYO
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, CASA, QNBFL, BRKO, QNBFB, KERVN