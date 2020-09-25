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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.09.2020 20:22
GÜNCEL HABERLER



***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                       Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  
1) Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mine Tozlu SİNEREN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ceyda AKAYDIN
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Ferhan ARAL
Yönetim Kurulu Üyeliğine: İbrahim İlhami KOÇ
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Bilal KARAKOÇ
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüsnü Yüşa ÜNAY   (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Özlem Nazlı ARIKAN 
Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876838


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