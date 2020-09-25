***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1) Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,Yönetim Kurulu Başkanlığına: Mine Tozlu SİNERENYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Ceyda AKAYDINYönetim Kurulu Üyeliğine: Ferhan ARALYönetim Kurulu Üyeliğine: İbrahim İlhami KOÇ2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Bilal KARAKOÇRiskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇKurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇYatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Özlem Nazlı ARIKANKomitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876838BIST