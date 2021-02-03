***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarih 2021/5 sayılı toplantısında Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.Denetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Bilal KARAKOÇÇalışma EsaslarıŞirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetim ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.Riskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇÇalışma EsaslarıŞirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.Kurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüsnü Yüşa ÜNAY (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :Bilal KARAKOÇYatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörü/Özlem Nazlı ARIKANÇalışma EsaslarıŞirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907352BIST