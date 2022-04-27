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***MARTI* *ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

27.04.2022 09:18
***MARTI* *ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MARTI******ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ALBRK, MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ALBRK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/05/2022) MARTI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/05/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024139


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UFUK 25,96 1.361.498 % 10,00  
ACSEL 46,34 25.342.039 % 7,47  
PKART 16,64 4.016.204 % 6,94  
KAPLM 68,80 10.475.436 % 6,01  
SUWEN 18,73 32.824.798 % 5,58  
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Dolar 14,8105 14,8134 % 0,10  
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Frank 15,2877 15,3798 % -0,14  
Riyal 3,9375 3,9572 % 0,13  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 -5,58  
Altın Gr. 904 904 -2,17  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 0,02  
Gümüş Gr. 11,19 11,20 0,00  
B. Petrol 105 105 0,52  
Seans Raporu 10:31
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