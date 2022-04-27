***MARTI* *ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.04.2022 09:18
***MARTI******ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, MARTI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/05/2022) MARTI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/05/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024139
BIST
10:332.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,39
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:3314,8146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:3315,7358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0108
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:33906,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 906,37
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:31
|UFUK
|25,96
|1.361.498
|% 10,00
|
|ACSEL
|46,34
|25.342.039
|% 7,47
|
|PKART
|16,64
|4.016.204
|% 6,94
|
|KAPLM
|68,80
|10.475.436
|% 6,01
|
|SUWEN
|18,73
|32.824.798
|% 5,58
|
|EUHOL
|2,55
|882.675
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,49
|58.637.061
|% -5,67
|
|PAMEL
|108,50
|1.327.863
|% -4,49
|
|SAFKR
|7,51
|30.310.984
|% -4,09
|
|METRO
|1,20
|5.156.068
|% -3,23
|
|THYAO
|38,88
|724.077.815
|% -0,56
|
|ASELS
|25,18
|460.457.504
|% -1,64
|
|EREGL
|33,42
|360.437.829
|% 1,03
|
|KRDMD
|14,52
|325.869.593
|% -0,89
|
|SISE
|17,50
|303.943.580
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,60
|164.458.490
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,94
|236.445.017
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|92.293.797
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|52.989.220
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,52
|325.869.593
|% -0,89
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8105
|14,8134
|% 0,10
|
|Euro
|15,7172
|15,7273
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,5301
|18,6231
|% -0,10
|
|Frank
|15,2877
|15,3798
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9375
|3,9572
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-5,58
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,52
|
Seans Raporu
10:31
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, PGSUS, KRDMD
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EREGL, TCELL
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10:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 11 artarak (% 0.10 ) 2, 180
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10:46
ACSEL, SUWEN, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:46
OZKGY, SAFKR, MARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında