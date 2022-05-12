***MARTI* *ALBRK* *GRNYO* *SUWEN* *INFO* *ALK* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.05.2022 09:09
***MARTI******ALBRK******GRNYO******SUWEN******INFO******ALK******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, GRNYO, INFO, IYF, MARTI, SUWEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029559
BIST
11:172.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -39,04
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
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2.430
En Düşük
2.400
11:1715,3918
En Yüksek
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|: 0,59%
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|Açılış
|: 15,4200
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|Önceki Kapanış
|: 15,4100
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En Düşük
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11:1716,1831
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11:17915,20
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:17
|GLBMD
|7,15
|10.341.805
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.486.072
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.867.126
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|51.503.263
|% 9,42
|
|ACSEL
|55,00
|10.363.678
|% 6,90
|
|LIDFA
|6,21
|438.948
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|50.271.455
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|646.936
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.391.495
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.879.899
|% -7,37
|
|THYAO
|41,80
|1.141.082.001
|% -0,95
|
|SISE
|19,63
|784.836.244
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|EREGL
|33,22
|541.864.910
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|514.259.050
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|271.574.321
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,63
|346.465.364
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,59
|205.115.795
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|122.174.003
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3843
|15,3918
|% 0,59
|
|Euro
|16,1326
|16,1831
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7124
|18,8062
|% 0,13
|
|Frank
|15,3920
|15,4848
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0887
|4,1092
|% 0,52
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
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