***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.05.2022 09:26
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 20/05/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031371
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
0
En Düşük
0
18:0515,9600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1181
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9662
En Düşük
15,8375
18:0516,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0640
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,9208
En Düşük
16,7772
18:05947,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,25
|Açılış
|: 947,77
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
947,84
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 6,53
|
|SILVR
|11,81
|28.610.514
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,67
|19.617.844
|% 0,00
|
|PKART
|16,76
|15.415.387
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,42
|183.557.194
|% 0,00
|
|SILVR
|11,81
|28.610.514
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,67
|19.617.844
|% 0,00
|
|PKART
|16,76
|15.415.387
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,42
|183.557.194
|% 0,00
|
|TUPRS
|251,00
|795.969.362
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9588
|15,9656
|% 0,78
|
|Euro
|16,8932
|16,9094
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,8441
|19,9437
|% 0,51
|
|Frank
|16,3633
|16,4619
|% 0,67
|
|Riyal
|4,2399
|4,2611
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,12
|
|Altın Gr.
|946
|947
|6,02
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,28
|