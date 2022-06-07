***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.06.2022 09:14
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.BE (Kaydi Pay, Miktar: 41.117.962,040 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 08.06.2022) Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035123
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0830
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1046
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8461
En Düşük
17,7366
18:05984,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,22
|Açılış
|: 984,98
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|GMTAS
|2,85
|8.489.869
|% 0,00
|
|ELITE
|19,37
|17.579.335
|% 0,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 0,00
|
|ENSRI
|16,48
|22.956.238
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,35
|6.135.889
|% 0,00
|
|ADEL
|24,60
|5.233.005
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|41.853.743
|% 0,00
|
|AEFES
|28,74
|63.677.876
|% 0,00
|
|AGHOL
|39,50
|22.749.726
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6456
|16,6564
|% 0,50
|
|Euro
|17,8146
|17,8461
|% 0,59
|
|Sterlin
|20,6479
|20,7515
|% -0,19
|
|Frank
|17,0405
|17,1431
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4269
|4,4491
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-1,50
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,17
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında