***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) payında 19/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/09/2022'dir.MARTI payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 16/09/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056778BIST