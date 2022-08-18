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***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

18.08.2022 18:13
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) payında 19/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/09/2022'dir.
MARTI payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 16/09/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056778


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