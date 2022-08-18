***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.08.2022 18:13
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI) payında 19/08/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 16/09/2022'dir.
MARTI payında halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 16/09/2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056778
BIST
15:263.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -13,46
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
15:2618,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0353
|Açılış
|: 18,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
15:2618,2285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0325
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
15:261.020,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.020,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler15:26
|HKTM
|13,31
|1.234.862
|% 10,00
|
|SAYAS
|50,60
|67.755.462
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.748.911
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.685.093
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.670.429
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,48
|72.940.583
|% -9,33
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|GZNMI
|42,38
|357.911.830
|% -7,59
|
|DENGE
|2,25
|55.416.000
|% -7,41
|
|SEGYO
|1,26
|163.270.383
|% -5,97
|
|THYAO
|68,65
|3.342.454.768
|% -1,44
|
|SISE
|25,44
|2.703.098.256
|% -0,24
|
|PETKM
|11,07
|2.211.428.829
|% 0,09
|
|EREGL
|29,50
|2.183.532.110
|% 0,07
|
|TUPRS
|328,60
|2.164.001.037
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,69
|1.409.252.957
|% 1,37
|
|YKBNK
|5,68
|1.832.435.495
|% -3,89
|
|DOHOL
|4,92
|1.122.263.059
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,00
|440.216.390
|% 2,04
|
|PETKM
|11,07
|2.211.428.829
|% 0,09
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1032
|18,1143
|% 0,20
|
|Euro
|18,2206
|18,2285
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,3459
|21,4529
|% -0,69
|
|Frank
|18,8403
|18,9538
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8056
|4,8297
|% 0,21
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,19
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-40,00
|
|Tam
|6.845
|6.896
|-41,00
|
|Yarım
|3.335
|3.371
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|-1,71
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:41GZNMI
Yüzde -7.63 oranında düşüşle 42.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 371, 329 adet işlem
-
15:40LKMNH
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 608 adet işlem
-
15:39GZNMI
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 42.38 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 413 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, VESTL
-
15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 74 kaybederek (% -0.77 ) 2, 661