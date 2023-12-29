***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
29.12.2023 18:10
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
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Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
32000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,33
Satıcının Unvanı
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,15 TL - 4,86 TL
İşlem Tarihi
02/01/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu sermayesinin %5,33'üne tekabül eden toplam 32.000.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan üç Şirket ortağına 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla satışı, İnfoYatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 02/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
Alıcı
TL Nominal
Pakize Oya Narin
11.000.000
Nurullah Emre Narin
11.000.000
Mine Narin
10.000.000
Toplam
32.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230771
BIST