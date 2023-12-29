***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıMartı Otel İşletmeleri A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)32000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)5,33Satıcının UnvanıMartı Otel İşletmeleri A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)4,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları3,15 TL - 4,86 TLİşlem Tarihi02/01/2024İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarMartı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu sermayesinin %5,33'üne tekabül eden toplam 32.000.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan üç Şirket ortağına 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla satışı, İnfoYatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 02/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.AlıcıTL NominalPakize Oya Narin11.000.000Nurullah Emre Narin11.000.000Mine Narin10.000.000Toplam32.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230771BIST