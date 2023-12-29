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***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

29.12.2023 18:10
***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***MARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
32000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,33
Satıcının Unvanı
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,15 TL - 4,86 TL
İşlem Tarihi
02/01/2024
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

     Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin (Şirket) sahip olduğu sermayesinin %5,33'üne tekabül eden toplam 32.000.000 TL nominal değerli paylarının aşağıda yer alan üç Şirket ortağına 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla satışı, İnfoYatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış (TAS) işlemleri kapsamında 02/01/2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
 
    Alıcı
    TL Nominal

    Pakize Oya Narin
    11.000.000

    Nurullah Emre Narin
    11.000.000

    Mine Narin
    10.000.000

    Toplam
    32.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230771


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ONCSM 149,60 141.943.623 % 10,00  
VERUS 197,00 100.173.405 % 9,99  
GEDIK 14,88 26.179.651 % 9,98  
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Dolar 29,4757 29,4999 % 0,26  
Euro 32,4951 32,7944 % 0,37  
Sterlin 37,5580 37,7464 % 0,53  
Frank 35,0532 35,2644 % 0,92  
Riyal 7,8546 7,8939 % 0,38  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,96 23,98 % 0,66  
Platin 996,59 1.001,22 % 0,66  
Paladyum 1.102,58 1.109,14 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
Altın Ons 2.066,68 2.067,00 % 0,66  
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