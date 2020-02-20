MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.423.492
|% 19,87
|QNBFL
|145,80
|8.443.527
|% 10,45
|HATEK
|9,20
|39.390.846
|% 7,48
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|LOGO
|71,20
|90.522.948
|% 4,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8250
|7,8642
|% -0,18
|Frank
|6,1862
|6,2234
|% 0,42
|Riyal
|1,6207
|1,6288
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
Seans Raporu
- 17:25XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3298, 33 kaybederek (% -2.92 ) 109, 465
- 17:25 Tavandan işlem gören hisse senedleri : PINSU
- 17:25 Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, EMNIS, AKSUE, EKIZ, ITTFH
- 17:25 MIPAZ, HATEK, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:25 TIRE, ADESE, YKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında