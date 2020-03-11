MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|37.479.288
|% 17,19
|ECILC
|3,90
|188.756.502
|% 17,12
|DEVA
|9,53
|127.162.639
|% 14,96
|SELEC
|7,05
|83.107.298
|% 14,63
|ECZYT
|10,45
|83.493.376
|% 13,71
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9447
|7,9845
|% 0,22
|Frank
|6,5712
|6,6108
|% 0,73
|Riyal
|1,6386
|1,6468
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,73
|Altın Gr.
|330
|330
|3,91
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|Tam
|2.180
|2.234
|24,86
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,03
|Çeyrek
|528
|540
|6,01
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|B. Petrol
|36,09
|36,09
|-1,13
Seans Raporu
- 14:52SANKO Yüzde -6.44 oranında düşüşle 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 913 adet işlem
- 14:51OZKGY Yüzde -6.12 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 946 adet işlem
- 14:51OZKGY Yüzde -6.12 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 719, 946 adet işlem
- 14:50DAGI Yüzde -6.98 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 574 adet işlem
- 14:49XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -907 kaybederek (% -0.74 ) 121, 088