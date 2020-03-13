***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:30
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828738
BIST
15:2298.228
En Yüksek
|Değişim
|: 4,90%
|| 4.588,96
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.460
En Düşük
91.644
15:226,2998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:227,0264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:22321,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,05
|Açılış
|: 321,41
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|9.738.539
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.546.692
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|40.111.094
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,18
|5.374.805
|% -13,38
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,00
|828.750.492
|% 6,73
|
|THYAO
|9,27
|796.986.717
|% 9,32
|
|GARAN
|9,30
|435.445.661
|% 6,41
|
|EREGL
|8,46
|271.382.743
|% 3,80
|
|KRDMD
|2,14
|247.381.082
|% 7,00
|
|ODAS
|1,41
|241.430.951
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,97
|128.216.402
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,14
|247.381.082
|% 7,00
|
|EKGYO
|1,22
|129.925.118
|% 6,09
|
|YKBNK
|2,26
|241.583.861
|% 6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8329
|7,8722
|% -0,99
|
|Frank
|6,5918
|6,6315
|% -1,07
|
|Riyal
|1,6693
|1,6776
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,20
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-6,86
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,32
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|