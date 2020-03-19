***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 15:02
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830727
BIST
14:5784.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -1.120,23
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.453
14:576,5424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0628
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:577,0285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0233
14:57310,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 310,20
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|451.225
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.517
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.628.838
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|510.716
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|803.637
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.495.826
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.256.971
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.370.441
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|119.489.847
|% -9,88
|
|ASELS
|21,22
|496.670.606
|% -2,39
|
|GARAN
|7,80
|495.885.321
|% -2,50
|
|THYAO
|7,94
|449.417.649
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,94
|210.968.348
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,90
|131.649.132
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,94
|210.968.348
|% -2,02
|
|ODAS
|1,18
|88.290.204
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,80
|495.885.321
|% -2,50
|
|THYAO
|7,94
|449.417.649
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5247
|7,5625
|% 0,15
|
|Frank
|6,6462
|6,6863
|% -0,30
|
|Riyal
|1,7353
|1,7440
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-19,63
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,46
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,48
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|11,93
|11,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|25,72
|25,72
|0,84
|