***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2020 10:02
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837366
BIST
11:0296.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -141,05
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.566
En Düşük
95.019
11:026,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0774
|Açılış
|: 31,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4800
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:027,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1011
|Açılış
|: 12,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1600
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:023,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,00
|Açılış
|: 3,32
|
|Önceki Kapanış
|: 3,32
|
3,37
En Düşük
3,28
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.062.898
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.660.039
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.078.390
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ETYAT
|1,28
|1.549.267
|% -9,86
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|THYAO
|10,10
|449.706.847
|% 3,06
|
|PGSUS
|55,00
|385.514.898
|% 7,95
|
|GARAN
|8,54
|263.438.549
|% -1,04
|
|ASELS
|25,06
|109.695.183
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,48
|97.763.579
|% 4,19
|
|CEMAS
|0,99
|51.789.934
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,03
|94.697.933
|% -1,46
|
|THYAO
|10,10
|449.706.847
|% 3,06
|
|IHLAS
|0,64
|26.379.113
|% 3,23
|
|IEYHO
|0,60
|23.113.292
|% 9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4559
|8,4984
|% 1,69
|
|Frank
|7,0023
|7,0445
|% 1,39
|
|Riyal
|1,7979
|1,8069
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|5,39
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.360
|2.416
|36,10
|
|Tam
|2.426
|2.486
|40,90
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,10
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,36
|31,36
|-0,12
|