***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:16
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838553
BIST
17:2896.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 364,69
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:286,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 27,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6900
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:287,5311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 12,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:283,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,46
|
|Önceki Kapanış
|: 3,45
|
3,48
En Düşük
3,40
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.805.181
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.029.113
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.531.897
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.823.502
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.323.399
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.622.724
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.856.210
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.766.603
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.152.856.210
|% -9,97
|
|ASELS
|26,66
|1.138.329.806
|% 0,83
|
|THYAO
|10,14
|1.005.032.937
|% -2,12
|
|ECILC
|4,80
|926.501.453
|% 9,84
|
|GARAN
|8,26
|843.758.747
|% 0,61
|
|IHLGM
|1,07
|238.084.789
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|926.501.453
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|101.585.863
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.768.279
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,94
|284.044.671
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6514
|8,6948
|% 0,25
|
|Frank
|7,1576
|7,2007
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8410
|1,8502
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|13,50
|
|Altın Gr.
|387
|387
|5,43
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.542
|38,10
|
|Tam
|2.554
|2.616
|39,20
|
|Yarım
|1.242
|1.273
|19,00
|
|Çeyrek
|623
|637
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|0,08
|