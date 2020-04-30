***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:31
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841565
BIST
15:19100.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -755,64
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.671
15:196,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:197,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:19385,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,51
|Açılış
|: 385,33
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|22.161.827
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.429.414
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.554.489
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|23.849.730
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.337.506
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.238.960
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.934.738
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|961.894.042
|% -0,36
|
|THYAO
|10,63
|447.570.300
|% 0,09
|
|ASELS
|27,34
|389.233.262
|% -0,22
|
|PETKM
|3,57
|371.467.999
|% -0,83
|
|AFYON
|2,62
|311.266.638
|% 3,15
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,62
|311.266.638
|% 3,15
|
|GARAN
|8,38
|961.894.042
|% -0,36
|
|PETKM
|3,57
|371.467.999
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,06
|110.336.489
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7169
|8,7606
|% 0,88
|
|Frank
|7,1665
|7,2097
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
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