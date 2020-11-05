***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2020 10:00
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886293
BIST
13:001.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,12
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
13:008,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0310
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
13:009,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0998
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
13:00521,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,98
|Açılış
|: 521,86
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:58
|BLCYT
|6,60
|8.797.793
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.855.039
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.131.992
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,34
|519.101.102
|% 1,88
|
|SISE
|6,57
|511.947.121
|% 1,55
|
|GARAN
|6,96
|506.856.783
|% 0,43
|
|EGEEN
|1.250,00
|442.751.917
|% 2,21
|
|TSKB
|2,11
|376.163.630
|% 1,93
|
|SKBNK
|1,80
|369.412.278
|% 5,88
|
|TSKB
|2,11
|376.163.630
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,80
|252.319.753
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,55
|357.763.865
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|217.830.599
|% 3,66
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4523
|8,4557
|% 0,41
|
|Euro
|9,9784
|9,9874
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,9989
|11,0541
|% 0,89
|
|Frank
|9,2820
|9,3379
|% 0,97
|
|Riyal
|2,2496
|2,2609
|% 0,49
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,23
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.504
|16,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|16,10
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|7,79
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,19
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|-0,31
|