***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:01
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888834
BIST
12:161.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -17,63
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:167,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:169,1887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0450
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:16470,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,91
|Açılış
|: 470,88
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SAFKR
|7,92
|83.670.367
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.486.349
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.382.185
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|2.232.185.313
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,27
|636.074.594
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,90
|565.762.110
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,06
|556.750.941
|% -3,96
|
|YKBNK
|2,77
|498.293.882
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,90
|565.762.110
|% 0,53
|
|GARAN
|8,65
|2.232.185.313
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,77
|498.293.882
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,27
|636.074.594
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,49
|175.288.787
|% -1,97
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7367
|7,7403
|% 0,43
|
|Euro
|9,1833
|9,1884
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,2018
|10,2530
|% 0,57
|
|Frank
|8,4697
|8,5207
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,19
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.110
|3.189
|4,74
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|2,29
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,02
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|