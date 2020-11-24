***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:17
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889708
BIST
16:371.313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:377,9586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:379,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1143
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:37462,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,82
|Açılış
|: 462,81
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ALCAR
|233,20
|270.775.579
|% 10,00
|
|KONYA
|1.186,20
|160.995.841
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.712,70
|307.741.860
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|99.230.701
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.232.201.468
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,09
|2.834.042.525
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.025.598.687
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,34
|1.643.044.059
|% -7,78
|
|THYAO
|11,83
|1.392.654.419
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,09
|2.834.042.525
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,94
|2.025.598.687
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.232.201.468
|% -0,55
|
|TSKB
|2,56
|935.439.216
|% 7,56
|
|SKBNK
|1,51
|542.286.519
|% 2,03
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9536
|7,9586
|% 0,90
|
|Euro
|9,4435
|9,4523
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,5986
|10,6517
|% 1,20
|
|Frank
|8,7047
|8,7572
|% 1,14
|
|Riyal
|2,1197
|2,1303
|% 1,09
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-31,51
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.133
|-75,00
|
|Tam
|3.068
|3.145
|-89,91
|
|Yarım
|1.483
|1.522
|-43,50
|
|Çeyrek
|744
|761
|-21,75
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|-0,10
|
|B. Petrol
|46,57
|46,57
|0,53
|