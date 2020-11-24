***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 15:32
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889759
BIST
16:491.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:497,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:499,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1227
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:49463,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,40
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EGEEN
|1.712,70
|307.990.201
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|49.829.646
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.221
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.835.898
|% 9,98
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|MARTI
|2,31
|110.513.069
|% -8,70
|
|GARAN
|9,03
|4.320.561.029
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,11
|2.898.381.258
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,93
|2.079.706.293
|% -0,34
|
|GUBRF
|46,58
|1.654.921.136
|% -7,30
|
|THYAO
|11,83
|1.436.565.008
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,11
|2.898.381.258
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,93
|2.079.706.293
|% -0,34
|
|GARAN
|9,03
|4.320.561.029
|% -0,44
|
|TSKB
|2,57
|950.554.228
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,51
|557.977.819
|% 2,03
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9708
|7,9764
|% 1,13
|
|Euro
|9,4528
|9,4607
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,5927
|10,6459
|% 1,15
|
|Frank
|8,7009
|8,7533
|% 1,10
|
|Riyal
|2,1185
|2,1291
|% 1,03
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,27
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|
Seans Raporu
16:49
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