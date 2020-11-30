***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:00
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890462
BIST
10:001.310
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -19,22
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.314
En Düşük
1.309
10:007,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:009,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0435
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:00446,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,92
|Açılış
|: 446,62
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:00
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|10.970.469
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|565.021
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|FRIGO
|24,36
|7.037
|% -9,71
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|TSKB
|2,25
|5.015.198
|% -6,64
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,82
|80.824.644
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,18
|57.767.111
|% 0,00
|
|FONET
|11,34
|15.363.741
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|13.267.215
|% -1,96
|
|IHLGM
|1,30
|482.898.590
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,18
|57.767.111
|% 0,00
|
|ULUUN
|11,82
|80.824.644
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|8.649.031
|% -0,92
|
|TEKTU
|2,00
|5.737.690
|% 0,50
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8402
|7,8482
|% 0,44
|
|Euro
|9,3814
|9,3951
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4106
|10,4628
|% 0,51
|
|Frank
|8,6294
|8,6813
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0801
|2,0906
|% 0,14
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-11,41
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,59
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,99
|
Seans Raporu
10:00
daha fazla
-
10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 01 kaybederek (% -1.35 ) 1, 458
-
10:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, TRKCM, GUSGR
-
10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EMNIS, ISATR
-
10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, TKNSA
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR