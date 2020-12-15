***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 16:24
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893213
BIST
16:161.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:167,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:169,5347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:16466,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,88
|Açılış
|: 466,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,93
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:14
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|MZHLD
|25,20
|1.998.889
|% 9,95
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.657.049
|% -9,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|RTALB
|33,76
|126.878.549
|% -8,26
|
|MERKO
|10,28
|52.827.663
|% -7,89
|
|GARAN
|9,69
|1.627.654.090
|% 0,31
|
|ODAS
|4,07
|1.313.492.749
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,08
|1.187.513.361
|% 2,46
|
|KRDMD
|5,39
|1.095.113.832
|% -0,74
|
|PETKM
|4,93
|991.374.976
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,08
|1.187.513.361
|% 2,46
|
|ODAS
|4,07
|1.313.492.749
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,13
|775.204.712
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,93
|405.591.383
|% 3,76
|
|KRDMD
|5,39
|1.095.113.832
|% -0,74
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8438
|7,8494
|% -0,02
|
|Euro
|9,5236
|9,5335
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4527
|10,5051
|% 0,18
|
|Frank
|8,8038
|8,8569
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0847
|2,0952
|% -0,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|20,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.130
|13,00
|
|Tam
|3.072
|3.150
|15,21
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|7,36
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,10
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,26
|