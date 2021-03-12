***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 15:00
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917871
BIST
16:131.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:137,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0984
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:139,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0660
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:13414,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 414,53
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|TRILC
|17,71
|10.110.444
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|89.420.942
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.438.829
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|ULUSE
|58,45
|2.836.788
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,04
|42.172.583
|% -6,57
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|KONTR
|92,40
|145.358.997
|% -5,38
|
|GARAN
|8,99
|1.203.177.702
|% 0,33
|
|SASA
|45,02
|974.304.293
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,31
|634.608.965
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,59
|604.737.134
|% 1,47
|
|TCELL
|16,65
|537.613.962
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,31
|634.608.965
|% -0,43
|
|GARAN
|8,99
|1.203.177.702
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,75
|365.639.808
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,93
|83.884.891
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,59
|604.737.134
|% 1,47
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5702
|7,5743
|% 1,32
|
|Euro
|9,0359
|9,0425
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,4882
|10,5408
|% 0,56
|
|Frank
|8,1077
|8,1566
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 1,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-20,96
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-20,00
|
|Tam
|2.742
|2.813
|-10,33
|
|Yarım
|1.325
|1.361
|-4,99
|
|Çeyrek
|665
|680
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|