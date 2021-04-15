***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:43
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928481
BIST
16:061.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:068,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:069,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:06454,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,83
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:06
|TRGYO
|3,85
|271.880.499
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.029.457
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.112.961
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.629.393
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.561.601
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.205.984
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.823.276.626
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.315.795.394
|% 4,22
|
|KRDMD
|7,69
|1.083.269.277
|% 3,92
|
|SASA
|46,42
|1.080.352.405
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,19
|1.042.741.178
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.823.276.626
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.042.741.178
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|226.478.330
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.090.302
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.193.175
|% -0,53
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0816
|8,0875
|% 0,21
|
|Euro
|9,6821
|9,6927
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1133
|11,1690
|% 0,32
|
|Frank
|8,7150
|8,7675
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1499
|2,1607
|% 0,27
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|10,62
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|12,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|9,14
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|4,69
|
|Çeyrek
|725
|742
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,05
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,27
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem
-
16:13GARAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 378, 622 adet işlem