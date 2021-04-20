***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:42
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARTI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929476
BIST
11:271.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,61
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
11:278,1143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1217
En Düşük
8,0681
11:279,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0672
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8075
En Düşük
9,7152
11:27461,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 461,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler11:27
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|29.540.632
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.203.066
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|KUTPO
|51,30
|44.317.315
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|7.116.636
|% -10,00
|
|TKURU
|265,80
|3.178.022
|% -9,99
|
|INTEM
|29,76
|787.880
|% -9,98
|
|EDIP
|1,99
|1.378.430
|% -9,95
|
|GARAN
|7,10
|644.002.396
|% 1,43
|
|EREGL
|18,03
|401.993.495
|% -0,72
|
|PETKM
|6,56
|353.413.231
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,20
|306.428.302
|% -1,10
|
|SISE
|7,22
|205.139.331
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,84
|204.718.382
|% -1,08
|
|TSKB
|1,27
|115.940.441
|% -1,55
|
|GARAN
|7,10
|644.002.396
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,12
|153.991.727
|% 1,92
|
|PETKM
|6,56
|353.413.231
|% -0,76
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1102
|8,1143
|% 0,32
|
|Euro
|9,8003
|9,8062
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3084
|11,3652
|% 0,30
|
|Frank
|8,8302
|8,8834
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1546
|2,1654
|% 0,24
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-5,67
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|0,88
|