***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:07
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929831
BIST
11:231.351
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,64
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:238,1465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:239,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:23466,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,88
|Açılış
|: 466,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:21
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.113.106
|% 9,52
|
|FENER
|34,66
|65.996.595
|% 8,31
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|MTRYO
|2,14
|1.602.259
|% 7,54
|
|BJKAS
|9,00
|8.857.143
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.653.593
|% -9,90
|
|SANEL
|4,02
|664.908
|% -9,87
|
|NUGYO
|12,70
|1.432.034
|% -9,67
|
|ESEN
|28,02
|7.766.091
|% -9,61
|
|PETKM
|6,44
|590.866.145
|% -1,98
|
|GARAN
|6,97
|384.604.405
|% -1,69
|
|EREGL
|18,14
|300.260.442
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,14
|228.952.120
|% -0,83
|
|KOZAL
|107,50
|176.743.303
|% -1,38
|
|PETKM
|6,44
|590.866.145
|% -1,98
|
|YKBNK
|2,08
|164.019.160
|% -1,89
|
|ODAS
|2,49
|146.574.016
|% -8,46
|
|EKGYO
|1,83
|102.426.189
|% -0,54
|
|TSKB
|1,25
|68.973.940
|% -0,79
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1428
|8,1461
|% 0,48
|
|Euro
|9,7992
|9,8062
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,3145
|11,3713
|% 0,39
|
|Frank
|8,8352
|8,8884
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1640
|2,1749
|% 0,39
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,91
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,06
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,26
|