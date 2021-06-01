***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2021 10:01
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939257
BIST
10:331.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:338,4933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:3310,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:33521,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,41
|Açılış
|: 521,99
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:33
|KONTR
|72,60
|9.448.366
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|310.727
|% 9,85
|
|TUCLK
|12,80
|24.236.171
|% 7,65
|
|VAKKO
|11,52
|8.924.159
|% 7,16
|
|OYAYO
|9,00
|9.547.866
|% 7,14
|
|KUTPO
|33,42
|98.343.887
|% -7,48
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|ODAS
|2,19
|56.567.311
|% -5,19
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|TKURU
|214,00
|213.304
|% -4,89
|
|GARAN
|8,07
|267.704.277
|% 1,00
|
|THYAO
|13,15
|156.940.459
|% -1,28
|
|KRDMD
|7,82
|123.695.491
|% -0,51
|
|KUTPO
|33,42
|98.343.887
|% -7,48
|
|KOZAL
|120,10
|83.201.459
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,18
|81.084.729
|% 1,40
|
|GARAN
|8,07
|267.704.277
|% 1,00
|
|ODAS
|2,19
|56.567.311
|% -5,19
|
|TSKB
|1,36
|31.082.754
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,95
|39.430.320
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4933
|% 0,02
|
|Euro
|10,3931
|10,3999
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0385
|12,0988
|% 0,03
|
|Frank
|9,4055
|9,4621
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,11
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,59
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,34
|28,36
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|1,01
|