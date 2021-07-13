***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:01
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950524
BIST
10:231.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:238,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:2310,2381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:23501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 501,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|YAPRK
|32,70
|4.200.663
|% 6,03
|
|IZTAR
|18,95
|732.183
|% 5,98
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.571.137
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,88
|2.558.593
|% -8,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|ORMA
|28,00
|12.376
|% -5,72
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,63
|160.401.364
|% -0,12
|
|THYAO
|13,26
|78.658.890
|% 0,15
|
|SASA
|26,48
|71.217.099
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,17
|67.179.284
|% -0,14
|
|PETKM
|5,33
|65.456.188
|% 0,76
|
|PEKGY
|1,08
|33.027.321
|% -4,42
|
|GARAN
|8,63
|160.401.364
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,80
|32.707.349
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,27
|40.432.020
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|16.245.924
|% -0,81
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6197
|8,6229
|% -0,14
|
|Euro
|10,2334
|10,2406
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9370
|11,9968
|% -0,14
|
|Frank
|9,3925
|9,4491
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,06
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,28
|