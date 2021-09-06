***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2021 10:13
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961878
BIST
10:481.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,05
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:488,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:489,8479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0464
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
9,9103
En Düşük
9,8270
10:48487,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:46
|YEOTK
|24,20
|557.326
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|7.904.364
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|506.260
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|FRIGO
|18,15
|9.733.221
|% -4,47
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,18
|35.286.143
|% -3,54
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|GARAN
|9,95
|427.396.121
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,69
|326.697.509
|% 3,07
|
|EGEPO
|7,24
|221.818.400
|% 8,87
|
|SASA
|28,52
|119.612.039
|% 0,42
|
|THYAO
|12,89
|119.159.784
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,69
|326.697.509
|% 3,07
|
|GARAN
|9,95
|427.396.121
|% 1,32
|
|EGEPO
|7,24
|221.818.400
|% 8,87
|
|MARTI
|2,21
|57.853.488
|% 6,76
|
|ZOREN
|1,73
|38.744.379
|% 0,58
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2975
|8,3010
|% -0,04
|
|Euro
|9,8459
|9,8519
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,4487
|11,5061
|% -0,27
|
|Frank
|9,0209
|9,0752
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% -0,14
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-1,32
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|