***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 10:00
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966777
BIST
10:211.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
10:218,8579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
10:2110,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3188
En Düşük
10,2565
10:21500,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,19
|Açılış
|: 500,52
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|NUGYO
|11,12
|9.138.249
|% 8,17
|
|BASCM
|9,88
|14.968
|% 5,11
|
|HURGZ
|2,25
|5.874.055
|% -10,00
|
|RALYH
|4,30
|3.692.765
|% -9,85
|
|OYLUM
|7,31
|7.963.904
|% -6,16
|
|MARTI
|1,59
|1.399.576
|% -5,36
|
|YUNSA
|16,20
|3.781.734
|% -3,97
|
|THYAO
|13,93
|154.247.734
|% 0,43
|
|GARAN
|9,19
|149.853.601
|% -0,33
|
|TUPRS
|117,00
|101.681.843
|% 0,86
|
|SISE
|8,18
|95.959.643
|% 0,49
|
|MAREN
|9,88
|84.539.966
|% -1,69
|
|SKBNK
|0,98
|57.243.378
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|26.925.708
|% -1,40
|
|AGYO
|3,22
|56.436.624
|% 4,21
|
|GARAN
|9,19
|149.853.601
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,39
|75.728.539
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8545
|8,8579
|% 0,12
|
|Euro
|10,2760
|10,2820
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0094
|12,0697
|% -0,02
|
|Frank
|9,5153
|9,5726
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3528
|2,3646
|% -0,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,62
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|0,20
|
Seans Raporu
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