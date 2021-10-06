***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:06
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967272
BIST
10:061.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.390
10:068,9241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9347
En Düşük
8,8525
10:0610,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0423
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:06501,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 501,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
502,88
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:04
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,00
|2.298.951
|% 6,19
|
|KNFRT
|4,81
|11.159.806
|% 5,95
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,09
|3.325.185
|% -7,11
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,45
|784.944
|% -4,97
|
|MARTI
|1,45
|1.014.701
|% -4,61
|
|EREGL
|16,45
|74.415.219
|% 1,86
|
|THYAO
|14,03
|40.023.917
|% -0,07
|
|TUPRS
|121,00
|35.913.560
|% 0,08
|
|GARAN
|9,23
|33.795.137
|% -0,54
|
|SISE
|8,07
|18.275.431
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,36
|12.806.761
|% -0,42
|
|GLYHO
|1,97
|10.683.477
|% -1,50
|
|EREGL
|16,45
|74.415.219
|% 1,86
|
|ALBRK
|1,90
|8.166.946
|% 4,97
|
|DOHOL
|2,62
|11.120.227
|% 0,38
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9300
|8,9350
|% 0,75
|
|Euro
|10,3428
|10,3470
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0851
|12,1457
|% 0,35
|
|Frank
|9,5450
|9,6025
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3679
|2,3798
|% 0,49
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-9,51
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|0,54
|