***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2022 16:13
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032960
BIST
16:252.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,83
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2516,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0193
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2517,5207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0389
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:25972,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 972,77
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:23
|HATEK
|21,34
|42.659.199
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.832.002
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|194.123.639
|% 6,99
|
|AKSEN
|20,12
|214.069.993
|% 6,85
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|64.308.261
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.745.741
|% -5,40
|
|THYAO
|44,82
|3.842.027.492
|% 0,81
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|EREGL
|32,80
|1.682.172.800
|% 1,17
|
|KRDMD
|14,48
|1.547.193.060
|% -1,16
|
|SISE
|20,46
|1.450.510.290
|% -2,11
|
|KARSN
|6,80
|2.446.912.499
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|553.014.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|634.564.858
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.933.699
|% -9,87
|
|HALKB
|5,61
|728.783.413
|% 1,45
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3051
|16,3300
|% -0,11
|
|Euro
|17,4716
|17,5290
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5417
|20,6447
|% -0,02
|
|Frank
|16,9828
|17,0851
|% 0,03
|
|Riyal
|4,3394
|4,3612
|% -0,12
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|7,85
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,92
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|44,00
|
|Tam
|6.473
|6.636
|42,54
|
|Yarım
|3.129
|3.210
|20,58
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|10,29
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
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