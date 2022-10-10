***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 10:47
***MARTI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARTI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069561
BIST
13:403.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 28,01
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:4018,5849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0311
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:4018,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0775
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:401.003,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.003,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CRFSA
|44,32
|84.349.895
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|91.919.478
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|378.976.646
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.208.232
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.105.133
|% -9,90
|
|MARTI
|4,70
|123.500.913
|% -6,00
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|HEKTS
|64,70
|1.106.174.066
|% -3,93
|
|THYAO
|85,75
|3.425.850.698
|% 1,84
|
|SASA
|85,85
|1.607.441.873
|% -1,38
|
|EKGYO
|4,35
|1.331.171.297
|% 1,16
|
|SISE
|30,24
|1.323.586.105
|% 1,61
|
|ASELS
|32,10
|1.303.926.846
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,35
|1.331.171.297
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,73
|176.212.249
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,35
|508.350.613
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,14
|636.496.742
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,32
|607.932.498
|% -0,36
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5772
|18,5849
|% -0,17
|
|Euro
|18,0117
|18,0242
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4873
|20,5901
|% -0,44
|
|Frank
|18,5402
|18,6519
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% -0,18
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.745
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|